فيديوهات مروعة.. شاهد لحظات الصراخ والرعب أثناء زلزال اليابان اليوم

وثّقت عدسات الكاميرات حالة الرعب التي عاشها اليابانيون في المناطق التي ضربتها زلازل وسط البلاد، الاثنين، والتي بلغت قوة أشدها 7.6 درجات على مقياس ريختر، وتسببت في حدوث موجة تسونامي بارتفاع متر واحد ضربت الساحل الغربي بطول بحر اليابان، مع تحذيرات من أنها قد تصبح الأكبر منذ عام 2011، حسب موقع "الحرة".