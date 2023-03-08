السودان.. حريق هائل يلتهم عشرات المنازل ومخزونات المحاصيل الزراعية بدارفور

من جانب آخر، أوضح رئيس حصر المتضررين الطيب أحمد عثمان أن الخسائر المبدئية للحريق إلى جانب المنازل قد تمثلت في فقدان نحو 1200 جوال من مختلف المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الحريق قد قضي كذلك على معدات صيانة المضخات التي تم جلبها لآبار القرية.