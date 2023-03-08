السودان.. حريق هائل يلتهم عشرات المنازل ومخزونات المحاصيل الزراعية بدارفور

اندلع حريق هائل إلى حرق وتضرر عشرات المنازل بقرية جنوب مليط بولاية شمال دارفور، وفقًا لوكالة السودان للأنباء.
وتفصيلاً، تسببت النيران في حرق 30 منزلاً حريقًا كاملاً، وتضرر 30 منزلاً جزئيًا، كما أدى الحريق إلى إحراق وإتلاف مخزونات المحاصيل الزراعية والمبالغ النقدية.
وخلّف الحريق نحو 30 أسرة في العراء بلا مأوى ولا مأكل ولا غطاء في منطقة مليط.
وناشد المدير التنفيذي للمحلية، حكومة الولاية والمنظمات الوطنية والدولية لتقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
من جانب آخر، أوضح رئيس حصر المتضررين الطيب أحمد عثمان أن الخسائر المبدئية للحريق إلى جانب المنازل قد تمثلت في فقدان نحو 1200 جوال من مختلف المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الحريق قد قضي كذلك على معدات صيانة المضخات التي تم جلبها لآبار القرية.