مهاجرون غير نظاميين يروون مشاهد إنقاذهم من الموت قُبالة ساحل ليبيا

وقال المهاجر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن تلك المحاولة هي الخامسة له لعبور المتوسط إلى أوروبا، وإنه أمضى 13 شهراً في ليبيا بمفرده قبل التحرُّك إلى إيطاليا.