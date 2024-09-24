"كويكب كارثي".. أشعة تستخدم في التشخيص الصحي يمكنها "إنقاذ الأرض"!

وكان قطر الكويكب يصل إلى 15 كيلومترًا، وضرب الأرض بسرعة 20 كيلومترًا في الثانية؛ مما تسبّب في تشكل حافة من الجبال أطول من جبال الهيمالايا حول الحفرة، وملء السماء بغبار ناعم لمدة 15 عامًا.