رعب في سماء باراجواي.. شاهد أغرب نهاية لعاصفة رعدية تضرب طائرة ركاب

كشف فيديو مروع عن اللحظة التي ضربت فيها عاصفة رعدية قوية طائرة ركاب من باراجواي، وحطمت مقدمة الطائرة تمامًا، ما تسبب بذعر بين الركاب، والهبوط اضطراريًا وسط أجواء من العواصف الرعدية الشديدة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث مساء الأربعاء الماضي، حين كانت طائرة تابعة لشركة خطوط لاتام باراجواي، تقوم برحلة من مدينة سانتياغو في تشيلي إلى مدينة أسونسيون عاصمة باراجواي، وتعرضت لعاصفة رعدية شديدة.
وأظهرت لقطات فيديو وصور صادمة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة كانت تهتز بشدة أثناء وميض البرق في الخارج.
وقد التقط بعض الأشخاص على متن الطائرة بكاميراتهم تلك اللحظة المرعبة التي طاروا فيها خلال العاصفة، فيما تعالى صراخ آخرين من الفزع.
وقال رئيس الإدارة الوطنية للملاحة الجوية في باراجواي، فيليكس كاناساوا، للإذاعة المحلية، إن مقدمة الطائرة تحطمت تماما وظهرت شقوق صغيرة في الزجاج الأمامي لكابينة القيادة.
وأظهرت الصور لاحقًا أن مخروط مقدمة الطائرة قد تحطم تمامًا بسبب قطع البَرَد الضخمة التي ضربته.
وقال كاناساوا: "تم تحويل الرحلة إلى مطار كاتاراتاس الدولي في البرازيل في محاولة للانتظار حتى انتهاء العاصفة".
وقالت شركة طيران لاتام باراجواي في بيان إن الطائرة وهي من طراز إيرباص 320، هبطت اضطراريًا في البرازيل بسبب الظروف الجوية القاسية وغير المتوقعة.
وأضافت: "الركاب وأفراد الطاقم في حالة جيدة".
وقالت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية في باراجواي، إنها فتحت تحقيقًا خاصة فيما يتعلق بتحطم مقدمة الطائرة وتدميرها بالكامل خلال العاصفة.