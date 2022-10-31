رعب في سماء باراجواي.. شاهد أغرب نهاية لعاصفة رعدية تضرب طائرة ركاب

كشف فيديو مروع عن اللحظة التي ضربت فيها عاصفة رعدية قوية طائرة ركاب من باراجواي، وحطمت مقدمة الطائرة تمامًا، ما تسبب بذعر بين الركاب، والهبوط اضطراريًا وسط أجواء من العواصف الرعدية الشديدة.