"طرد السفير الإسرائيلي" من الأمم المتحدة.. هذه قصته الحقيقية

وجاء انتشار الفيديو في هذا السياق عقب جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني عشر من ديسمبر الجاري، أسفرت عن التصويت بأغلبية 153 صوتًا لصالح قرار غير مُلزِم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، أي أكثر من عدد الدول التي تؤيد عادة القرارات التي تُدِين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا (نحو 140 دولة).