"جنازة ومزاد ووابل من الصواريخ".. 10 أرقام قياسية حملتها 2022 للعالم!

من الارتفاع الكبير في الأسعار، إلى الحرائق الواسعة، مرورًا بعهد الملكة إليزابيث الثانية؛ حمل عام 2022 عشرة أرقام قياسية.
تسببت أزمة الحرب الأوكرانية في 24 فبراير من العام الجاري، في ارتفاع صاروخي في أسعار الطاقة والأغذية، فبلغ مؤشر الأسعار الغذائية لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في مارس، مستوى غير مسبوق على غرار أسعار الغاز الأوروبي.
وانعكس ذلك بارتفاع في معدل التضخم طوال السنة مع 10.6% في أكتوبر على مدار سنة في منطقة اليورو، وهو أكبر ارتفاع منذ اعتماد هذا المؤشر في 1997.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى أكبر تدفق للاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ فقدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مايو أن أكثر من ستة ملايين شخص توجهوا إلى الدول المجاورة لأوكرانيا؛ فيما بلغ عدد النازحين داخل البلاد ثمانية ملايين، وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد اللاجئين للمرة الأولى عتبة المئة مليون شخص.
سُجلت خلال السنة أرقام قياسية على صعيد المناخ؛ فشهدت أوروبا أكثر مواسم الصيف حرًّا؛ فيما أتت الحرائق على أكثر من 600 ألف هكتار وهو أمر غير مسبوق، وعلى صعيد العالم، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أحفورية المصدر مستويات قياسية.
ردًّا على أوسع مناورات جوية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أطلقت كوريا الشمالية في نوفمبر عددًا قياسيًّا من الصواريخ في بحر اليابان من بينها 23 صاروخًا في غضون 24 ساعة في الثاني من نوفمبر.
امتد عهد الملكة إليزابيث 70 عامًا؛ أي أكثر بسبع سنوات من قريبتها فيكتوريا، وكانت حياة هذه الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن 96 عامًا، خارجة عن المألوف، وكذلك جنازتها في لندن؛ فقد أتت جموعٌ قُدّر عددها بنحو 250 ألف شخص، ووقفت في طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع أمام جثمانها المسجى في كاتدرائية ويستمنستر في العاصمة البريطانية.
إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، مع ثروة تُقَدّرها مجلة "فوربس" بأكثر من 199 مليار دولار نهاية 2022.. عُرف في 2022 بعودته عن قرارات عدة بشأن خدمة تويتر التي اشتراها في نهاية المطاف في أكتوبر بسعر 44 مليار دولار، وتدابير قاسية؛ إذ صرف نصف موظفي شبكة التواصل الاجتماعي التي شهدت أيضًا سلسلة من الاستقالات.
بيعت مجموعة الأعمال الفنية التي يملكها بول آلن أحد مؤسسي مايكروسوفت في مزاد علني في نوفمبر، بمبلغ إجمالي قياسي بلغ 1.62 مليار دولار، مع لوحات لفنانين من أمثال جورج سورا وبول سيزان وفينسنت فان غوخ وغوستاف كليمت، وفي مؤشر آخر إلى حيوية السوق الفنية؛ أصبحت لوحة بورتريه لمارلين مونرو بريشة آندي وارهول في مايو أغلى قطعة فنية مُنجَزة في القرن العشرين؛ إذ بيعت بسعر 195 مليون دولار.
بفوزه ببطولة رولان غاروس الفرنسية المفتوحة لكرة المضرب للمرة الرابعة عشرة، حسّن الإسباني "رافايل نادال" رقمه القياسي في عدد الألقاب التي حققها الرجال في دورات رئيسية، مع حصده 22 بطولة "غراند سلام" متقدمًا على الصربي نوفاك ديوكوفيتش (21 لقبًا) والسويسري روجيه فيدرر (20 لقبًا) الذي اعتزل اللعب في سبتمبر.
أما اللاعبة الأمريكية سيرينا وليامس التي اعتزلت في سبتمبر أيضًا، فقد حققت 23 لقبًا من دورات غراند سلام.
أثار صدور الألبوم العاشر للمغنية الأمريكية تايلور سويفت "ميدنايتس" في أكتوبر أعطالًا في منصة البث التدفقي "سبوتيفاي"، وحطم الرقم القياسي لأكثر ألبوم "يتم الاستماع إليه في يوم واحد". ونالت المغنية الأمريكية أيضًا لقب "أكثر مشاهير العالم تلويثًا في السنة"؛ بسبب رحلاتها الجوية الكثيرة في طائرة خاصة على ما ذكرته وكالة "يارد" للتسويق.
تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة في منتصف نوفمبر؛ على ما أفادت به الأمم المتحدة، واعتبرت أنه "نمو غير مسبوق"؛ في حين كان العدد 2.5 مليار نسمة في 1950.