"جنازة ومزاد ووابل من الصواريخ".. 10 أرقام قياسية حملتها 2022 للعالم!

امتد عهد الملكة إليزابيث 70 عامًا؛ أي أكثر بسبع سنوات من قريبتها فيكتوريا، وكانت حياة هذه الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن 96 عامًا، خارجة عن المألوف، وكذلك جنازتها في لندن؛ فقد أتت جموعٌ قُدّر عددها بنحو 250 ألف شخص، ووقفت في طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع أمام جثمانها المسجى في كاتدرائية ويستمنستر في العاصمة البريطانية.