احذر تجاهلها في هذا الصيف الحار.. 6 علامات تنذر باحتمال انفجار التكييف

يلجأ الناس عادة إلى تشغيل أجهزة التكييف باستمرار، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلفه في أي وقت، وهناك بعض العلامات التي يجب الانتباه لها، لأنها تنذر بقرب انفجار أو احتراق التكييف، فيجب الحرص عند ظهور أحد أو بعض هذه العلامات، والعمل على حلها سريعًا قبل فوات الأوان.