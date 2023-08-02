احذر تجاهلها في هذا الصيف الحار.. 6 علامات تنذر باحتمال انفجار التكييف

يلجأ الناس عادة إلى تشغيل أجهزة التكييف باستمرار، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلفه في أي وقت، وهناك بعض العلامات التي يجب الانتباه لها، لأنها تنذر بقرب انفجار أو احتراق التكييف، فيجب الحرص عند ظهور أحد أو بعض هذه العلامات، والعمل على حلها سريعًا قبل فوات الأوان.
ويرصد موقع "سكوتس إير" للصيانة ست علامات غريبة في التكييف يجب ملاحظتها على الفور، والعمل على إصلاحها فورًا، وهذه العلامات هي:
تصدر في بعض الأحيان روائح من جهاز التكييف، فإذا شممت أي رائحة غريبة أو كريهة، فإن ذلك ربما يشير إلى تسرب للغاز، أو وجود مشكلة في الأسلاك الكهربائية، وفي هذه الحالة يجب طلب فني سريعًا، لفحص جهاز التكييف قبل أن تتفاقم المشكلة.
وفي حالة بدء جهاز التكييف في إصدار أصوات غير طبيعية، يبدو الأمر مألوفًا لدى البعض، إلا أن هذه الأصوات، تنذر بوجود مشكلة في جهاز التكييف، قد تؤدي إلى انفجاره نتيجة لوجود مشكلة في المروحة أو المكونات الداخلية للوحدة الداخلية للجهاز، مثل صوت الطقطقة، الصفير، القرقعة.
ارتفاع درجة الحرارة في الغرفة بشكل غير طبيعي، يشير إلى وجود مشاكل في نظام التبريد أو تسرب لغاز الفريون، وفي هذه الحالة، يجب العمل على فحص الجهاز وإصلاحه بواسطة فني مؤهل لتجنب انفجار التكييف.
قد يلاحظ الأشخاص تسربًا مستمرًّا للماء من جهاز التكييف، فذلك يدل على وجود مشكلة ما في صرف المياه أو انسداد الأنابيب، وفي هذه الحالة، وجب العمل على التحقق من هذا الأمر سريعًا، وطلب فني لإصلاحه على الفور، ويتوجب عليك في هذه الحالة، إيقاف تشغيل جهاز التكييف فورًا، والاتصال بفني مؤهل لتقييم المشكلة وإجراء الإصلاحات اللازمة.
إذا لاحظت ضعف تدفق الهواء أو قلة تدفقه عبر فتحات التكييف، فقد يكون ذلك شيئًا بسيطًا مثل الحاجة إلى تغيير مرشح الهواء أو شيء أكثر خطورة مثل الملف الداخلي الخاص بك، وقد يتأثر ويحتاج إلى سحبه وتنظيفه. إذا كانت بعض الغرف تحصل على هواء بارد بينما البعض الآخر ليس كذلك، فقد تكون المشكلة أيضًا في مجرى الهواء بالمنزل. قد ترغب في فحص مجاري الهواء للتأكد من عدم تسريب الهواء البارد!