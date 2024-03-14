حول العالم في صورة: غزة.. مائدة إفطار رمضانية على أنقاض المنازل

ويستقبل الكثير من العائلات الفلسطينية شهر رمضان هذا العام على أنقاض منازلهم، إذ رجحت تقارير دمار نحو 70 % من مباني غزة، كما يغيب عن مائدة إفطار تلك العائلات فرد أو أكثر ممن اعتادوا رفقته، إذ تقدر الإحصائيات استشهاد نحو 31272 فلسطينيًا، من بينهم 13790 طفلاً و9100 امرأة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم.