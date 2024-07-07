مصر.. تشكيل لجنة قانونية للتحقيق بملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، عن تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت لكرة القدم.
وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية المصرية: "اللجنة ليست طرفًا في هذا الأمر ولديها الجزء الإداري والرقابي".
وأضاف: "اللجنة تضم مستشارين من القضاة على درجات عالية من المستوى القضائي، لبحث كل النتائج بشكل عاجل".
وتابع الوزير "ًصبحي": كل دورة العمل والأجواء الإدارية حتى جميع الأمور المرتبطة بالوكلاء واللجنة تعمل وهناك تتبع للرأي العام وبكل مستجد.
وأعلن يوم السبت الماضي عن وفاة لاعب كرة القدم بنادي "مودرن سبورت" المصري، أحمد رفعت بعد صراع مع مضاعفات أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة في الدوري المصري قبل 4 أشهر.
وأعلن نادي "مودرن سبورت" في بيان على "فيسبوك" عن وفاة رفعت إثر تدهور حاد في حالته الصحية، حيث عانى في مارس الماضي، من توقف عضلة القلب لمدة ساعتين تقريبًا على أرض الملعب، قبل أن ينجح الأطباء في إنقاذه وإعادته إلى الحياة.
وانضم رفعت إلى "مودرن سبورت" قادمًا من نادي المصري في أكتوبر 2022، قبل أن يخرج في إعارة لستة أشهر لنادي الوحدة الإماراتي في يناير 2023، ولعب لأندية إنبي والزمالك.
ولعب رفعت 7 مباريات مع المنتخب المصري الأول، سجل خلالهما هدفين وصنع آخر، وحصد عام 2013 لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.