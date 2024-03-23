سائل لحرق المبنى و"جهات اتصال" في أوكرانيا.. لقطات جديدة ومزيد من تفاصيل "هجوم موسكو"

أكدت أجهزة الأمن الروسية، السبت، أن المشتبه بهم في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، الجمعة، كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.