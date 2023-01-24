مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار جديد في كاليفورنيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون بجروحٍ خطيرة، في حادثي إطلاق نار في إحدى مناطق شمال كاليفورنيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأعلن رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على تويتر، أن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عددٍ من الضحايا"، وأنه جرى اعتقال شخص مشتبه فيه بتنفيذه الجريمة. وأفادت قنوات تلفزيونية محلية تابعة لشبكتي "إن بي سي" و"آي بي سي" بوقوع أربعة قتلى في موقعيْن مختلفيْن.
وأضاف لاحقاً "هناك مشتبه فيه بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حالياً تهديدٌ مستمرٌ على السكان".
ووقع الحادثان في مزارع قريبة من بعضها بعضاً في جنوب سان فرانسيسكو، حيث قُتل شخصٌ وأصيب ثلاثة في مزرعة ماونتين ماشروم، وفق ما أفادت به قناة "آي بي سي 7" نقلاً عن مصادر أمنية.
وأكّدت قناة "إن بي سي"، نقلاً عن مصادر خاصة، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم.
يأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاماً، 11 شخصاً داخل قاعة للرقص بالقرب من لوس أنجليس خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية.