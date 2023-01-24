مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار جديد في كاليفورنيا

ووقع الحادثان في مزارع قريبة من بعضها بعضاً في جنوب سان فرانسيسكو، حيث قُتل شخصٌ وأصيب ثلاثة في مزرعة ماونتين ماشروم، وفق ما أفادت به قناة "آي بي سي 7" نقلاً عن مصادر أمنية.