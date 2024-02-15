لـ5 ساعات حسب الجدول.. الكويت تبدأ تجربة الدوام المدرسي المرن للمعلمين

أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف في الكويت، أنوار الحمدان في بيان صحافي، أن وزارة التربية تعتزم ابتداءً من اليوم الخميس تطبيق آلية تجريبية للدوام المدرسي المرن في جميع مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة، مراعاة لطبيعة مهنة التعليم، مؤكدة أنه تم دمج نظام تطبيق إثبات الحضور والانصراف بالبصمة مع مفهوم العمل المرن؛ للإسهام في خلق بيئة تعليمية ملائمة لمنتسبيها على حد سواء، حيث يُمكن العاملين من إثبات حضورهم وانصرافهم بمرونة وبناءً على جداولهم اليومية مع التزامهم بجميع حصصهم الدراسية خلال اليوم.