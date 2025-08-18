عنكبوت أليف يُنهي حياة رجل بريطاني بعد أسبوعين من شرائه عبر الإنترنت!

لقي الأب البريطاني مارك أنتوني كيربي، 38 عاماً، حتفه في الثاني من أغسطس، بعد أن عضّه عنكبوت أليف اشتراه عبر الإنترنت قبل أسابيع قليلة.
ووفقاً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان كيربي من بريسكوت في ميرسيسايد، شمال غرب إنجلترا، وقد أصبح مهووساً بالعناكب رغم خوفه السابق من الحشرات.
زوجته كايلي جيل قالت لصحيفة "ليفربول إيكو"، أن زوجها شعر بالتعب أثناء تواجده في اسكتلندا، وظل يمزح خلال وجبة طعام، لكنه عانى من أعراض تشبه الإنفلونزا: تقلبات حرارية وألم في الأطراف. وفي 2 أغسطس، أبلغها بأنه لا يستطيع التنفس، فاستدعت الإسعاف، لكنه توفي قبل وصول الفريق.
قالت كايلي: "اشترى خمسة عناكب عبر الإنترنت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وكان مهووسا بها". وأضافت أن تشريح الجثة لم يحدد السبب بدقة، لكن الأعراض المتراكمة تشير إلى احتمال لدغة عنكبوت. كما أشارت إلى أن كيربي أخبرها باللدغة لكنه لم يذهب للمستشفى.
ويثير الحادث تساؤلات حول مخاطر العناكب السامة كحيوانات أليفة، خاصة عند شرائها عبر الإنترنت دون معرفة دقيقة بالأنواع.