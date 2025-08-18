عنكبوت أليف يُنهي حياة رجل بريطاني بعد أسبوعين من شرائه عبر الإنترنت!

قالت كايلي: "اشترى خمسة عناكب عبر الإنترنت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وكان مهووسا بها". وأضافت أن تشريح الجثة لم يحدد السبب بدقة، لكن الأعراض المتراكمة تشير إلى احتمال لدغة عنكبوت. كما أشارت إلى أن كيربي أخبرها باللدغة لكنه لم يذهب للمستشفى.