"فيديو مطلق النار الرائج".. السلطات الكويتية تحدّد الموقع وتكثّف البحث

يُذكر أنه صدر مرسوم أميري كويتي، الخميس، بقبول استقالة الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد؛ مع استمرار جميع الوزراء في مهام تصريف العاجل من أمور البلاد لحين تشكيل الحكومة الجديدة.