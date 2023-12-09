لم يفتحوا لهما الباب.. شاهد.. موقف محرج لرئيس الوزراء البريطاني وضيفه في "داونينغ ستريت"

وعقب هذا الموقف غير المتوقع الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي؛ قالت نائبة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي "ديزي كوبر": "هذه مجرّدُ علامة على أشياء قادمة: في العام المقبل، لدى الناخبين فرصة لإقصاء "ريشي سوناك" والمحافظين من المركز العاشر إلى الأبد".