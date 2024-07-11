احذروا هذا الجزء في الطائرة.. خبراء طيران: 3 نصائح تجعلك آمنًا أثناء الاضطرابات الجوية

وفي تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال باتريك سميث، وهو طيار طيران منذ ثلاثة عقود ويدير مدونة "اسأل الطيار"، في مقابلة أجريت معه: إنه يتلقى أسئلة من الجمهور حول الاضطرابات الجوية "كل يوم، طوال الوقت"، وهو يعتقد أنه لا يوجد فهم جيد لماهية الاضطرابات الجوية، وما يمكن أن تفعله وما لا تستطيع فعله، وكيف يتعامل الطيارون معها.