احذروا هذا الجزء في الطائرة.. خبراء طيران: 3 نصائح تجعلك آمنًا أثناء الاضطرابات الجوية

تكررت في الآونة الأخيرة حوادث الاضطرابات الجوية؛ حيث تتحول رحلة الركاب في غضون دقيقة إلى مأساة، فتنتشر الفوضى على متن الطائرة، وأحيانًا قد تحدث إصابات وأضرار عدة.
وفي تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال باتريك سميث، وهو طيار طيران منذ ثلاثة عقود ويدير مدونة "اسأل الطيار"، في مقابلة أجريت معه: إنه يتلقى أسئلة من الجمهور حول الاضطرابات الجوية "كل يوم، طوال الوقت"، وهو يعتقد أنه لا يوجد فهم جيد لماهية الاضطرابات الجوية، وما يمكن أن تفعله وما لا تستطيع فعله، وكيف يتعامل الطيارون معها.
وفي الأسبوع الماضي، عولج أكثر من 30 شخصًا من إصابات بعد أن تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران أوروبا لمطبات جوية أثناء سفرها من إسبانيا إلى أوروغواي.
وفي مايو الماضي، توفي شخص واحد وتم نقل العشرات إلى المستشفى بعد أن واجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية "اضطرابًا شديدًا مفاجئًا" أثناء تحليقها بالقرب من ساحل ميانمار.
تتسبب الاضطرابات الجوية في مطبات هوائية تختلف بشكل كبير في شدتها، ويمكن أن تُسَبب أضرارًا للطائرة وإصابات للركاب وأفراد الطاقم على متنها؛ ناهيك عن الخوف والقلق الشديدين بين المسافرين.
والمطبات الهوائية هي الحركة غير المنتظمة للهواء في الجو، تُسَبب تغيرات غير منتظمة في ارتفاع أو زاوية الطائرة؛ مما يبدو وكأنه طريق وعرة أو متقلبة تتسبب في قذف الأشخاص الموجودين على متن الطائرة من أماكنهم؛ لذلك يوصي الطاقم بالجلوس والحفاظ على أحزمة الأمان مربوطة.
يمكن أن يتسبب الضغط الجوي والهواء حول الجبال والجبهات الجوية أو العواصف في حدوث هذه المطبات؛ وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.
وتعد التيارات النفاثة، وهي عبارة عن نطاقات ضيقة من الرياح القوية في المستويات العليا من الغلاف الجوي، سببًا شائعًا للمطبات أيضًا.
ورغم إمكانية وقوع حوادث شديدة، يقول الخبراء إن الطائرات مصممة لتحمل قوى الاضطرابات الجوية، وإن الطيارين مدربون على كيفية الاستجابة لها.
وقال خبراء سلامة وطيارين حاليين ومتقاعدين للصحيفة إن هناك بعض أدوات السلامة التي يمكن أن يأخذها الطيارون بأيديهم.
يتفق الخبراء على أن أحزمة الأمان هي الملاذ الرئيسي للركاب للبقاء آمنين أثناء الاضطرابات الجوية. وقال حسن شهيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سلامة الطيران: إن الأشخاص الذين لا يربطون أحزمة الأمان يعانون من معظم الإصابات الناجمة عن الاضطرابات الجوية.
وشدد "جون كوكس"، على أن "ربط عدد كبير من الركاب لأحزمة الأمان، يقلل من احتمالية إصابة جميع من على متن الطائرة".
وأشار دوج موس، طيار طيران متقاعد ومدرب طيران ومستشار سلامة، إلى أنه يجب على الركاب الالتزام بأحزمة الأمان عند الجلوس، حتى لو لم تكن علامة حزام الأمان مضاءة؛ لكن يجب عليهم التأكيد بأن يأخذوا الأمر على محمل الجد عندما يتم إشعاله.
وأضاف: "في كثير من الأحيان، قد يكون الطقس سلسًا بالفعل وتكون الإشارة مضاءة؛ لكن على الأرجح هذا يعني أن الطيار لديه سبب لتوقع حدوث اضطراب".
لن يمنع المقعد الذي تختاره، طائرتك من الاصطدام بالمطبات الجوية؛ لكنه قد يحدد مقدار الحركة التي تشعر بها.
ويقول الطيارون إن مَن هم في الجزء الخلفي من الطائرة سيتحملون العبء الأكبر من الاضطراب؛ لأن الذيل مصمم للتحرك؛ بينما ستشعر المنطقة فوق الأجنحة أو أمامهم بأنها أكثر استقرارًا.
وقالت كاثلين بانجس، وهي طيارة سابقة ومتحدثة باسم خدمة تتبع الرحلات الجوية "FlightAware": إن مِقعد النافذة يُعد خيارًا جيدًا للمسافرين الذين يشعرون بالقلق من الاضطرابات الجوية، لأنهم يستطيعون رؤية الظروف الجوية الواضحة من النافذة.
تُوَفر العديد من التطبيقات للمسافرين تنبؤاتٍ جوية وتوقعات للاضطرابات على طول مسار الرحلة.
وقالت "بانجس" إنها غالبًا ما تستخدم هذه التطبيقات عندما تسافر بالطائرة، وتقوم أيضًا بالتأكد من المسار الذي ستسلكه الطائرة وما إذا كان هناك تحويل لتجنب سوء الأحوال الجوية.
وقالت: "يمكن للناس أن يتدخلوا في هذه التفاصيل ليشعروا بالمزيد من المعرفة واليقين؛ إلا أن البعض منهم قد يصاب بالمزيد من الذعر".