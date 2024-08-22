توقيف "غول الغلابة" المصري في الكويت.. دخل البلاد قبل 7 سنوات بـ800 دينار فتحول إلى تاجر إقامات

وأشار المصدر إلى أنه بعد البحث والتحري عن الشركة، تبين أنها تخص مواطنًا وشريكًا له من الجنسية المصرية، والأخير يملك نسبة 49% ومفوض بالتوقيع، وهو من تقاضى الـ800 دينار من "غول الغلابة"؛ لافتًا إلى أنه تم ضبط الشريك المصري.. وبمواجهته اعترف بأنه يأخذ المال مقابل إحضار عمالة سائبة من بلاده.