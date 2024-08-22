توقيف "غول الغلابة" المصري في الكويت.. دخل البلاد قبل 7 سنوات بـ800 دينار فتحول إلى تاجر إقامات

كشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت مع المقيم المصري الملقب بـ"غول الغلابة"، عن شريك في شركة من أبناء جلدته يتاجر في الإقامات، استقدمه وغيره من العمالة السائبة مقابل 800 دينار.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، أن "غول الغلابة"، الذي تم توقيفه أخيرًا تمهيدًا لإبعاده عن البلاد بتهمة قيامه بجمع تبرعات مالية من غير إذن الجهات المعنية؛ اعترف خلال التحقيقات بأنه دخل الكويت قبل سبع سنوات، بفيزا عمل مقابل 800 دينار دفعها لإحدى الشركات من أجل الحصول على إقامة لمدة سنتين.
وأضاف أنه عند وصوله إلى الكويت، قامت الشركة بإصدار شهادة راتب له بـ450 دينارًا، تحت مسمى مهنة سائق، كي تنطبق عليه الشروط اللازمة للحصول على رخصة قيادة وإحضار عائلته للالتحاق بعائل.
وأشار المصدر إلى أنه بعد البحث والتحري عن الشركة، تبين أنها تخص مواطنًا وشريكًا له من الجنسية المصرية، والأخير يملك نسبة 49% ومفوض بالتوقيع، وهو من تقاضى الـ800 دينار من "غول الغلابة"؛ لافتًا إلى أنه تم ضبط الشريك المصري.. وبمواجهته اعترف بأنه يأخذ المال مقابل إحضار عمالة سائبة من بلاده.
وأردف المصدر أنه تم ضبط مجموعة من المستقدمين من قبله، تم التوصل إليهم وهم من الجنسية ذاتها، وبمواجهتهم اعترفوا جميعًا بأنهم دفعوا 800 دينار للشريك المصري من أجل إصدار فيزا عمل داخل الكويت، ويكون وضعهم سائبًا، وتم حجزهم جميعًا بعد تسجيل قضية الاتجار بالإقامات.