"الوقوف على حافة الموت".. هذا ما حدث للمشاهدين على فوهة بركان عندما ثار فجأة

وانتقد كثير من مشاهدي الفيديو، قيام بعض الناس بتسلق حافة بركان نشط، وتعريض حياتهم للخطر، ويتساءل أحد المشاهدين: "لماذا نقف على حافة البراكين؟ لماذا يفعل البشر هذا بأنفسهم؟ إنهم مثل مطاردي الأعاصير، لا أفهم هذه الهواية أبدًا".