تقرير: لماذا رفضت الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ الاحتفال بجائزة نوبل؟

وفي مؤتمر صحفي، عُقد أمس الجمعة، قال والدها هان سونغ-وون (85 عامًا) إن ابنته لا ترغب في عقد مؤتمر صحفي خاص بها، مضيفًا بأنه كان يخطط لإقامة احتفال لها، لكنها طلبت منه التراجع عن ذلك.