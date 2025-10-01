مصرع 34 شخصًا على الأقل جراء زلزال بقوة 6.9 درجات ضرب الفلبين

وأوضح مسؤول إدارة الكوارث في الفلبين ريكس يجوت، أن مركز الزلزال الذي نجم عن صدع محلي، كان على بعد نحو 17 كيلومترًا شمال شرقي مدينة بوجو الساحلية في إقليم سيبو، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 90 ألف نسمة، حيث قتل ما لا يقل عن 14 من سكانه، كما أصيب أكثر من 140 شخصًا أيضًا جراء الزلزال الذي ضرب إقليم سيبو المركزي والأقاليم المجاورة مساء الثلاثاء.