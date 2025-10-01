مصرع 34 شخصًا على الأقل جراء زلزال بقوة 6.9 درجات ضرب الفلبين

لقي ما لا يقل عن 34 شخصًا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب إحدى مقاطعات وسط الفلبين بقوة 6.9 درجات.
وأوضح مسؤول إدارة الكوارث في الفلبين ريكس يجوت، أن مركز الزلزال الذي نجم عن صدع محلي، كان على بعد نحو 17 كيلومترًا شمال شرقي مدينة بوجو الساحلية في إقليم سيبو، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 90 ألف نسمة، حيث قتل ما لا يقل عن 14 من سكانه، كما أصيب أكثر من 140 شخصًا أيضًا جراء الزلزال الذي ضرب إقليم سيبو المركزي والأقاليم المجاورة مساء الثلاثاء.
وأضاف أن حصيلة الضحايا في بوجو مرشحة للارتفاع، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ تحاول نقل جرافة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ في تجمع سكني جبلي تضرر بانهيار أرضي وتساقط صخور ضخمة.
ولا تزال أقاليم وسط الفلبين تتعافى من العاصفة التي ضربتها يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل 27 شخصًا على الأقل معظمهم بسبب الغرق وسقوط الأشجار، وانقطاع الكهرباء في مدن وبلدات بأكملها وإجبار عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم.