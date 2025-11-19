في خطوة لافتة.. علماء يطوّرون دماغًا بشريًا في المختبر بديلًا للتجارب على الحيوانات

ويستخدم النظام، المسمى BIPORES (نظام بيجل المتكامل المسامي الهندسي)، شكلًا معدلًا كيميائيًا من البولي إيثيلين جلايكول (PEG). وبينما يُعد PEG بوليمرًا شائعًا، فقد هندسه الفريق باستخدام جسيمات نانوية من السيليكا لإنشاء بنية "لزجة" تشبه الإسفنج. تُنشئ هذه البنية الفريدة مصفوفة داعمة من المسام المجهرية، ما يُثبت نمو الخلايا دون الاعتماد على الطلاءات البيولوجية المشتقة من الحيوانات، والتي غالبًا ما تُضعف موثوقية التجارب.