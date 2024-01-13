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مصرع 10 أشخاص بحادث منجم للفحم في الصين.. آخرون بعداد المفقودين
باقي العمال بالمنجم تمكّنوا من الخروج بسلام وعملية البحث ما زالت مستمرة
لقي 10 أشخاص مصرعهم، واعتُبر آخرون في عداد المفقودين، بمدينة بينغدينغشان الصينية، اليوم السبت، بعد حادث وقع بمنجم للفحم الحجري في إقليم هينان.
وجاء في بيان نشر على الحساب الرسمي لإدارة المدينة على شبكة التواصل الاجتماعي "WeChat": "أنه تم تأكيد وفاة ثمانية أشخاص نتيجة حادث وقع في منجم شركة "Pingdingshan Tianan Coal Mining"، كما لا يزال 8 أشخاص آخرين في عداد المفقودين".
وفي وقت لاحق أعلنت جهاتٌ رسمية ارتفاعَ عدد الوفيات إلى 10.
وجرت الإشارة، وفق "روسيا اليوم"، إلى أنّ جميع عمال المنجم الآخرين تمكّنوا من الخروج بسلام من هناك، وما زالت عملية البحث مستمرّة.
ولم يوضح البيانُ نوعَ الحادث الذي وقع في المنجم، أو عدد الأشخاص الذين كانوا في المنجم في ذلك الوقت، أو سبب وقوعه.