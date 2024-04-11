بالصور من غزة.. عيد برائحة الموت وقليل من الفرحة

في الوقت الذي استقبل فيه المسلمون في أصقاع الأرض العيد بفرحة وبهجة وسعادة غامرة، كان الفلسطينيون على النقيض يستقبلونه بالدموع والفزع وكثيرًا من الخوف، وفيما كان الناس يتزاورون ويستقبلون أقاربهم في المنازل والاستراحات والنوادي والمقاهي، كان سكان غزة يزورون أقاربهم في المقابر بعد أن لقوا ربهم في الحرب الإسرائيلية الغاشمة.