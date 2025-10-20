الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة الإعصار "فنغشن"

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، وقع الإعصار فوق المياه قبالة الساحل الغربي لجزيرة لوزون في الفلبين، تصحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 72 كيلومترًا في الساعة بالقرب من مركزه، ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 25 و30 كيلومترًا في الساعة، مع ازدياد تدريجي في شدته، ثم سيتجه نحو الجنوب الغربي فوق الأجزاء الوسطى والشمالية من بحر الصين الجنوبي، متجهًا نحو الساحل الأوسط لفيتنام قبل أن تضعف شدته تدريجيًا.