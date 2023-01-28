تقدر بنحو 105 ملايين يورو.. إسبانيا تضبط 4.5 أطنان كوكايين في سفينة ماشية

وتوقفت السفينة وفق بيان للشرطة اليوم السبت في موانئ في نحو 12 دولة قبل مداهمتها يوم الثلاثاء الماضي، وقالت الشرطة إن مهربي المخدرات بدأوا في استخدام سفن الماشية لأن تتبع المهربات غير المشروعة بها يكون أصعب على الشرطة.