"جوجل" تتخلى رسميًّا عن أحد مشروعاتها الواعدة

وكانت جوجل قد أطلقت مشروع "إيريس" أوائل عام 2022، وتوقعت أن يتم إطلاق أول نظارات واقع معزز خاصة بها في 2024، ولكن يبدو أن العثرات الاقتصادية والتقنية أعاقت ظهور المشروع للنور.