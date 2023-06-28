"جوجل" تتخلى رسميًّا عن أحد مشروعاتها الواعدة

قررت شركة "جوجل" الأمريكية التخلي عن أحد مشروعاتها الواعدة، في مجال يوصف بأنه سيكون المستقبل البديل للهواتف الذكية.
ونقلت مصادر من داخل جوجل لموقع "بزنس إنسايدر" قولهم إن جوجل تخلت حاليًا عن مشروع "إيريس" المعروف لتطوير نظارات الواقع المعزز.
وأفادت المصادر بأن إيقاف جوجل لمشروعها يأتي في خضم أزمة اقتصادية وموجة تسريح العمال بالشركة، علاوة على صدمتها برحيل الرئيس السابق لقطاع الواقع المعزز والافتراضي كلاي بافور، الذي انتقل لإدارة شركة ناشئة.
وكانت جوجل قد أطلقت مشروع "إيريس" أوائل عام 2022، وتوقعت أن يتم إطلاق أول نظارات واقع معزز خاصة بها في 2024، ولكن يبدو أن العثرات الاقتصادية والتقنية أعاقت ظهور المشروع للنور.
وقالت المصادر إن إيقاف المشروع مؤقت حاليًا، وإن الشركة لديها طموحات كبيرة في تبني تقنيات الواقع المعزز كبديل للهواتف الذكية التقليدية.