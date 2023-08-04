مصرع طفل داخل مصعد.. حقيقة فيديو متداول في مصر

وحول القصة الكاملة للفيديو الذي ينتشر كالنار في الهشيم حاليًّا في مصر، فإن الحادث وقع منذ عام 2020؛ حيث يظهر تاريخ يوم الحادث في الكاميرا وهو 28 نوفمبر عام 2020 الماضي، ووقع الحادث في مومباي عاصمة الهند؛ حيث أقبل 3 أشقاء أطفال على ركوب الأسانسير، وأثناء خروجهم من المصعد توقف شقيقهم محمد لإغلاق الباب الحديدي، بينما يتأرجح الباب الخشبي من خلف الطفل البالغ من العمر 5 سنوات؛ بحسب موقع صحيفة ذا صن البريطانية.