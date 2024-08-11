كأنك طائر بقلب جريء.. شاهد أعلى أرجوحة في أوروبا على سطح فندق ببرلين

وفي كل يوم منذ تدشين الأرجوحة في يونيو، يصعد نحو مئة زائر إلى قمة الفندق الذي بني في العام 1970 ببرلين الشرقية، لاختبار المشاعر القوية التي يوفرها هذا النشاط.