عجوز في السلاسل الحديدية لـ20 عامًا.. واقعة مؤلمة بالمغرب تثير الغضب

وخلال التحقيقات، أفادت عائلة الضحية، بأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وكان يشكل خطرًا على أفراد العائلة وعلى المواطنين، ونفَت في المقابل احتجازه، لكنها أقرت بأنها قامت بتكبيله وحبسه في المنزل لتفادي أي أذى يصدر منه.