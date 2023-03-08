واقعةٌ غريبة بالفيديو.. سرقة 4 سيارات فاخرة من صالة عرض في لحظات

وكشف المحقق الرئيسي في القضية كالفين هيلمز، أنه تم العثور بالفعل على سيارتين من بين أربع سيارات مسروقة من صالة العرض؛ مشيرًا إلى أنه عندما دخل اللصوص الوكالة، بدا أنهم يعرفون بالضبط إلى أين يتجهون للحصول على المفاتيح.