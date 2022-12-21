بعد إصدار التأشيرة الإلكترونية.. 4 حالات تمنع مقيمي مجلس التعاون من دخول الإمارات

وفيما يتعلق بالحالات التي يتم فيها منع حاملي التأشيرة الإلكترونية من دخول الدولة، قالت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات: لن يُسمح لحامل إذن دخول مقيم أو مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبيّن أن إقامته منتهية أو ملغاة، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أنه تم تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول، ويجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون أكثر من 3 أشهر عند الوصول لمنافذ دولة الإمارات، كما يجب أن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول أكثر من 3 أشهر عند الوصول لمنافذ دولة الإمارات".