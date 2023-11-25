رأسه بـ3 ملايين دولار و"بايدن" يقدّم الشكر.. شاهد الجيش والقوات الخاصة يعتقلان أخطر تاجر مخدرات في المكسيك

وكان "النيني" مطلوبًا في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وكانت هناك مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي فوق رأسه، وقد تم ذكر اسم "النيني" في تهم اتحادية تم الكشف عنها في أبريل الماضي تتعلّق بالمخدّرات والأسلحة النارية، وجرائم انتقامية من الشهود.