الأعمال اقتربت من النهاية.. نقل 71% من حمولة "صافر" خلال الأيام الماضية

نقل فريق الأمم المتحدة المكلف بنقل النفط من السفينة "صافر" 71% من النفط المخزن في الناقلة المتهالكة منذ بدء أعمال النقل قبل أسبوع، وأصبح في مرحلته النهائية.
وأكد آكيم شتاينر، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، التزام العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش.
ووصف تلك الأعمال قائلاً إنه مع كل برميل نفط يتم ضخه من "صافر" يكون مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضمانًا.
وكانت السفينة "صافر" تشكل مخاطر بيئية وإنسانية كبيرة، ولكن بجهود سعودية، ومبالغ تصل لـ18 مليون دولار دفعتها السعودية، بدأ العمل على تفريغ الخزان العائم صافر، ونقل مخزونه إلى سفينة أخرى.