إيلون ماسك: روبوت "أوبتيموس" سيتفوّق على أفضل الجراحين البشر

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن روبوتات "أوبتيموس" ستكون في نهاية المطاف أفضل من أفضل جراح بشري.
وأضاف ماسك في تصريحات تم تداولها يوم الأحد عن اجتماع "مساهمي تسلا" في الـ6 من نوفمبر 2025: "كثيرًا ما يتحدث الناس عن القضاء على الفقر، وعن توفير رعاية طبية ممتازة للجميع.. حسنًا، في الواقع هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك، وهي الروبوت أوبتيموس".
وأفاد بأنه مع الروبوتات الشبيهة بالبشر يمكن تقديم رعاية طبية ممتازة للجميع.
وذكر الملياردير الأمريكي أن "أوبتيموس" سيكون في نهاية المطاف أفضل من أفضل جراح بشري بدقة تفوق دقة البشر.
وأشار إلى أنه لطالما تحدث الناس عن القضاء على الفقر، لكن "أوبتيموس" سيقضي عليه بالفعل.
وخلال اجتماع "مساهمي تسلا" اقترح الملياردير إيلون ماسك استخدام روبوتات "أوبتيموس" (Optimus) التي تنتجها شركته "تسلا" لمراقبة المجرمين المفرج عنهم كبديل أكثر إنسانية للسجون.
وقال ماسك إن الروبوت يمكن أن يتبع الشخص ويمنعه من ارتكاب الجريمة، هذا كل ما في الأمر، مضيفًا: "لا يتعين عليك وضع الناس في السجون وما إلى ذلك، على ما أعتقد".
وتأتي هذه الفكرة في الوقت الذي لا يزال فيه روبوت "أوبتيموس" في مراحله المبكرة، ما يثير تساؤلات واسعة حول جدوى هذا الاقتراح وتداعياته الأخلاقية والقانونية.
وأثارت الفكرة مخاوف عميقة بشأن استخدام التكنولوجيا للمراقبة والتحكم في الأفراد، خصوصًا أولئك الذين قضوا عقوباتهم.
كما أنها تتجاهل التعقيدات الاجتماعية والنفسية التي تكمن وراء السلوك الإجرامي، وتقدّم حلًا تقنيًا مبسطًا لمشكلة إنسانية معقدة.
ويعد هذا الاقتراح جزءًا من نمط إيلون ماسك في تقديم حلول تكنولوجية جذرية للمشكلات المجتمعية، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بضجة إعلامية كبيرة، لكنها تفتقر إلى خطط تنفيذ واضحة أو دراسات مستفيضة للتأثيرات الأخلاقية والاجتماعية.