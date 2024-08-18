"كهرباء الكويت": قد نضطر لقطع التيار عن أجزاء من مناطق الاستخدام الكثيف للطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، أنها قد تضطر "آسفةً" إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض القطع من المناطق ذات الاستخدام الكثيف للطاقة؛ وذلك حفاظًا على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، عزت الوزارة، في بيان صحافي، الإجراء إلى ما حدث بالأمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز) والذي أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.
ترشيد الاستهلاك من 11:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً
وبيّنت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن أية تحديثات جديدة خاصة بوضع الشبكة الكهربائية عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
ودعت إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة المقبلة -من الساعة 11:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً- وذلك باتباع إرشادات الوزارة بهذا الشأن.