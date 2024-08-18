"كهرباء الكويت": قد نضطر لقطع التيار عن أجزاء من مناطق الاستخدام الكثيف للطاقة

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، عزت الوزارة، في بيان صحافي، الإجراء إلى ما حدث بالأمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز) والذي أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.