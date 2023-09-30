ظهر بالسينما والقطار ومترو الأنفاق.. "بقّ الفراش" يغزو باريس وجهود مضنية لمكافحته

أما المدير الفني لشركة متخصصة في التطهير "فريدريك توريل"؛ فأكد أن "الأمر لم يعد مسألة تتعلق بالنظافة، يمكن نقل "بق الفراش" إلى المنزل حتى بعد قضاء ليلة في فندق أو نزل، وهذا يكفي لغزو منزل بأكمله، مع الأخذ في الاعتبار أن "بق الفراش" يمكن أن يضع ما يصل إلى 500 بيضة سنويًّا، ويمكن أن يعيش لمدة تصل إلى 12 شهرًا دون تناول الطعام إذا كانت ظروف الرطوبة ودرجة الحرارة جيدة".