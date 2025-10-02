هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب بحر مرمرة ويشعر بها سكان إسطنبول

أفادت تقارير اليوم الخميس، بأن هزة أرضية بقوة خمس درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة بحر مرمرة، وشعر بها سكان مدينة إسطنبول والمناطق المحيطة.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن مركز الهزة وقع قرب ساحل ولاية تيكيرداغ المحاذية لبحر مرمرة، على عمق يقدّر بنحو 6.71 كيلومترات داخل البحر.
وأكد مراسل شبكة RT أنه حتى الآن لم ترد أي بلاغات عن خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال، في وقت أثار فيه الحادث حالة من القلق بين السكان الذين شعروا بالاهتزازات في عدة أحياء بمدينة إسطنبول.
وتشهد تركيا بين الحين والآخر نشاطًا زلزاليًا نظرًا لوقوعها على عدة فوالق نشطة، أبرزها صدع شمال الأناضول الممتد بمحاذاة بحر مرمرة، والذي كان قد شهد زلازل قوية ومدمرة في فترات سابقة.
وأشار خبراء إلى أن الهزات التي يتم تسجيلها بشكل متكرر في هذه المنطقة تعد جزءًا من النشاط الزلزالي الطبيعي، إلا أن قوة الزلزال الأخير جعلت أثره محسوسًا في مدينة كبيرة مثل إسطنبول، ما أعاد المخاوف بشأن احتمالية وقوع هزات أشد في المستقبل.