هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب بحر مرمرة ويشعر بها سكان إسطنبول

وأشار خبراء إلى أن الهزات التي يتم تسجيلها بشكل متكرر في هذه المنطقة تعد جزءًا من النشاط الزلزالي الطبيعي، إلا أن قوة الزلزال الأخير جعلت أثره محسوسًا في مدينة كبيرة مثل إسطنبول، ما أعاد المخاوف بشأن احتمالية وقوع هزات أشد في المستقبل.