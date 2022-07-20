فيديو المأساة.. كيف التهمت الحرائق قرية بمنطقة "نورفولك" البريطانية؟

ويعتقد أن الحريق، الذي عالجه بالأمس 60 من رجال الإطفاء على الأقل، بدأ في حقل بمنطقة نورفولك بالقرب من قرية بريطانية، ويعتقد أنه انتشر في عددٍ من المنازل.