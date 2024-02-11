"بدلًا من وضعها في سريرها".. مأساة رضيعة أمريكية وضعتها أمها "بالخطأ" داخل فرن

وقال بيان للشرطة، الجمعة: إن أحد الشهود أوضح أن الأم "أرادت أن تضع الطفلة في سريرها لتحصل على قيلولة؛ إلا أنها وضعتها بالخطأ داخل الفرن بدلًا من فراشها".