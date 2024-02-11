"بدلًا من وضعها في سريرها".. مأساة رضيعة أمريكية وضعتها أمها "بالخطأ" داخل فرن
توفيت رضيعة في ولاية ميزوري الأمريكية، بعدما وضعتها والدتها "بالخطأ" داخل فرن بمنزلهما؛ وفق ما ذكرته تقارير إعلامية محلية.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن بيان لشرطة ميزوري، أن عناصر الشرطة استجابوا لبلاغ عن طفلة لا تتنفس، وقد تم العثور على الطفلة مصابة بحروق واضحة.
وأعلنت السلطات وفاة الطفلة في موقع الحادث. وتُواجه الأم ماريا توماس اتهامات بتعريض حياة طفلتها للخطر والتسبب في وفاتها.
وقال بيان للشرطة، الجمعة: إن أحد الشهود أوضح أن الأم "أرادت أن تضع الطفلة في سريرها لتحصل على قيلولة؛ إلا أنها وضعتها بالخطأ داخل الفرن بدلًا من فراشها".
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت صديقة للأم: إن الصحة العقلية لـ"ماريا" ربما لعبت دورًا في المأساة، وأضافت الصديقة: "كانت ماريا تعاني من مشاكل عقلية، ولم تكن لديها عقلية شخص بالغ؛ بل كانت تفكر كطفلة".
وقال المدعي العام لمقاطعة جاكسون، جان بيترز بيكر، في بيان: "نعترف بالطبيعة المروعة لهذه المأساة، وقلوبنا مثقلة بخسارة مثل هذه الحياة الثمينة".
وتابع: "نحن على ثقة في نظام العدالة الجنائية، وأنه سوف يستجيب بالشكل المناسب لمثل هذه الظروف المروعة".