بسبب تهديده لاعبا كويتيا بالقتل.. استبعاد حكم إيطالي من الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر استبعاد الحكم الإيطالي فابريزيو ماريسكا من تحكيم الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بسبب تهديده لاعبا في مباراة العربي والكويت بالقتل، في مسابقة الدوري الكويتي "دوري زين".
وقالت صحيفة " Corriere dello Sport " الإيطالية، إن الحكم الإيطالي فابريزيو ماريسكا، تم استبعاده عن تحكيم الجولة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بقرار من الاتحاد الأوروبي بسبب تهديده للاعب خالد المرشد لاعب فريق العربي الكويتي بالقتل، في مباراة العربي والكويت بالجولة السادسة في الدوري الكويتي 2024-2025.
وحسب الصحيفة، كشف المحامي عدنان محمود آبل عبر حسابه على موقع "إكس"، متوجهين إلى مخفر العديلية لتسجيل قضية ضد حكم مباراة اليوم الايطالي الذي أدار مباراة العربي الكويتي لتهديده اللاعب خالد المرشد بعبارة "سأقوم بقتلك" وثبت ذلك بالفيديو وبالدليل و ليتحمل كل طرف مسؤوليته.
يذكر أنه فاز فريق الكويت بقيادة نيبوشا، على نظيره فريق العربي، في إطار منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الكويتي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصداقة والسلام.
وكان من المقرر أن يكون الإيطالي فابريزيو ماريسكا حكما رابعا في مباراة آيندهوفن الهولندي وسبورتينج لشبونة البرتغالي، ولكن استعان الاتحاد الأوروبي بمواطنه دانييلي دوفيري بديلاً عنه.
ومن المقرر أن تقام مباراة آيندهوفن الهولندي وسبورتينج لشبونة البرتغالي، في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غداً الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.