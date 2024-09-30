بسبب تهديده لاعبا كويتيا بالقتل.. استبعاد حكم إيطالي من الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

وقالت صحيفة " Corriere dello Sport " الإيطالية، إن الحكم الإيطالي فابريزيو ماريسكا، تم استبعاده عن تحكيم الجولة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بقرار من الاتحاد الأوروبي بسبب تهديده للاعب خالد المرشد لاعب فريق العربي الكويتي بالقتل، في مباراة العربي والكويت بالجولة السادسة في الدوري الكويتي 2024-2025.