هبوط اضطرارى جديد لـ"بوينغ".. فيديو مروع يكشف ما حدث في جسم الطائرة

في الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن مشاكل في طائرات "بوينغ"، واضطر الرئيس البولندي أندجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف خلل في الطائرة الرئاسية 737 لدى عودته من الولايات المتحدة. وفي هذا الأسبوع أيضاً، اضطرت طائرة تابعة لنفس الشركة إلى الهبوط في مطار لوس أنجلوس.