عرض نادر لعشاق الفلك.. أنتم على موعد مع ذروة "القمر الأزرق" لمدة 3 أيام

وللقمر الأزرق معنيان عندما يتعلق الأمر بالظواهر الشمسية، ولا يرتبط أيٌّ منهما باللون: الأول، كون القمر يظهر 13 مرة مكتملاً في السنة وليس 12 مرة، كما العادة، والآخر هو سطوعه وظهوره بشكل أكبر من المعتاد، وهو ما يُطلق عليه القمر العملاق.