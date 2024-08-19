عرض نادر لعشاق الفلك.. أنتم على موعد مع ذروة "القمر الأزرق" لمدة 3 أيام

تشهد الكرة الأرضية في شهر أغسطس الجاري، ظهور ما يُعرف بالقمر الأزرق في ظاهرة تتكرّر كل سنتين أو ثلاث سنوات تقريباً.
وللقمر الأزرق معنيان عندما يتعلق الأمر بالظواهر الشمسية، ولا يرتبط أيٌّ منهما باللون: الأول، كون القمر يظهر 13 مرة مكتملاً في السنة وليس 12 مرة، كما العادة، والآخر هو سطوعه وظهوره بشكل أكبر من المعتاد، وهو ما يُطلق عليه القمر العملاق.
والقمر المكتمل (البدر) عادة يظهر مرة واحدة في الشهر؛ ما يعني وجود 12 قمراً مكتملاً في السنة، وفقاً للتقويم القمري.
يظهر البدر تقريباً كل 29.5 يوم، والشهر في التقويم الحالي إما 29 أو 30 يوماً؛ أي ما يعادل تقريباً مدة الدورة القمرية، وتضاف أيامٌ إلى بعض الأشهر حتى تشكّل الاثنا عشر شهراً مجتمعةً سنة شمسية كاملة تتكوّن من 365 يوماً، وفق "سكاي نيوز عربية".
ونظراً إلى أن التقويم الحالي لا يتماشى تماماً مع أطوار القمر، فينتج أحياناً ظهور البدر أكثر من مرة في الشهر، وتُسمى هذه الظاهرة بالقمر الأزرق؛ ليظهر 13 قمراً مكتملاً في سنة شمسية بدلاً من 12.
وتحدث الأقمار العملاقة عندما يكون مدار القمر أقرب إلى الأرض في الوقت نفسه الذي يكون فيه القمر مكتملاً.
وسيظهر القمر الأزرق العملاق لشهر أغسطس، بالكامل من الأحد إلى الأربعاء؛ ما يمنح عشاق علم الفلك عرضاً نادراً عندما ينظرون إلى السماء.
وذكرت وكالة "ناسا"، أن القمر المكتمل سيصل إلى ذروة الإضاءة يوم الإثنين وسيبدو مكتملاً لمدة ثلاثة أيام.
وفقاً لوكالة ناسا، سيضيء نحو 98 بالمئة من الجانب القريب من القمر بوساطة الشمس يوم الأحد، وبحلول اليوم التالي، سيُضاء 100 بالمئة من الجانب القريب من القمر، وسيُضاء نحو 99 بالمئة منه بوساطة الشمس يوم الثلاثاء.
والقمر العملاق لشهر أغسطس سيكون الأول من أربعة أقمار عملاقة متتالية في عام 2024 ستظهر في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.