لإنقاذ 170 شخصًا على متنها.. فيديو هبوط اضطراري لطائرة في حقل قمح بروسيا

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف إنه حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصًا، بينهم 23 طفلًا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.