رغم تسريح العمالة وإغلاق عدة مكاتب.. "ماسك" يخسر أكثر من 31 مليار دولار من قيمة X منذ شرائها

أصبحت قيمة منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أقل بنسبة 71% عما كانت عليه عندما اشتراها الملياردير إيلون ماسك، أواخر عام 2022، مقابل صفقة تقدر قيمتها بـ 44 مليار دولار، وفقًا لشركة Fidelity.
وأجرت المجموعة الاستثمارية Fidelity التقييم، الاثنين، وهي المرة الثانية التي تخفض فيها قيمة "إكس" في 2023، وفقًا لتقارير موقع "أكسيوس".
وكانت Fidelity ضمن المجموعة الاستثمارية التي ساعدت "ماسك" في الاستحواذ على "تويتر"، في صفقة تتكون من أسهم بقيمة 33.5 مليار دولار، وتم تحويل الباقي إلى ديون لتحويلها إلى شركة خاصة بعد إتمام الصفقة في أكتوبر 2022.
وشهدت "إكس" سلسلة من التغييرات الهيكلية منذ استحواذ "ماسك" عليها في أواخر أكتوبر 2022، بما يشمل تسريح العمالة وإغلاق المكاتب الدولية، وأدت تلك الاضطرابات إلى إبعاد المعلنين عن المنصة.
وكان إيلون ماسك ينتقد "تويتر" بشدة قبل استحواذه على الشركة وإعادة تسميتها، بحجة أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية والحضارة نفسها.
وقال "ماسك": إن المنصة كانت تنشر "فيروس العقل" اليساري "وهي العبارة التي استخدمها للإشارة إلى ما يسمى بالتفكير اليساري"، بسبب التحيز الأساسي لقيادة الشركة وعموم الموظفين.
وأقدم على طرد آلاف الموظفين في الأشهر الأولى من قيادته للمنصة.
ومن المتوقع وصول إيرادات "إكس" من الإعلانات إلى 2.5 مليار دولار في 2023، وهو ما يقل كثيرًا عن المعدل السابق البالغ نحو مليار دولار كل ربع سنة، وفقًا لتوقعات "بلومبرغ".