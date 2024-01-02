رغم تسريح العمالة وإغلاق عدة مكاتب.. "ماسك" يخسر أكثر من 31 مليار دولار من قيمة X منذ شرائها

وكانت Fidelity ضمن المجموعة الاستثمارية التي ساعدت "ماسك" في الاستحواذ على "تويتر"، في صفقة تتكون من أسهم بقيمة 33.5 مليار دولار، وتم تحويل الباقي إلى ديون لتحويلها إلى شركة خاصة بعد إتمام الصفقة في أكتوبر 2022.