فيديو مروع.. جمل غاضب يقتل رجلًا صفعه على وجهه
كشف فيديو مروع كيف قتل جمل غاضب حارسًا في مركز ترفيهي بمنطقة أومسك الروسية، بعدما صفعه الحارس على وجهه مرتين.
وتداول مستخدِمون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق حادثة مقتل الحارس تحت أرجل الجمل.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، يُظهر الفيديو كيف صفع الحارس الجمل ذا السنمين على وجهه، وهو يحاول جرّه، وعندما رفض الجمل التحرك، صفعه الحارس للمرة الثانية محاولًا جره، وهنا هجم الجمل على الرجل وعضّه من ذراعه، وبعدها أطبق الجمل فكيه على ذراع الرجل وقام بتطويحه في الهواء، قبل أن يلقيه على الأرض.
واستمر الحيوان الغاضب بمهاجمة الرجل الروسي، حيث عضّه من رأسه، وقام بدهسه، دون أن ينجح الرجل في الإفلات منه.
وفي نهاية الفيديو، ظهر الحارس غير قادر على التحرك، والدماء قد سالت من مختلف أنحاء جسده.
وحسب ما ذكرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل، فإن الحارس (51 عامًا)، توفي في المستشفى متأثرًا بجراحه، مشيرة إلى أن الحرس في المركز أطلقوا النار على الجمل.