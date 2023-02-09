فيديو مروع.. جمل غاضب يقتل رجلًا صفعه على وجهه

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، يُظهر الفيديو كيف صفع الحارس الجمل ذا السنمين على وجهه، وهو يحاول جرّه، وعندما رفض الجمل التحرك، صفعه الحارس للمرة الثانية محاولًا جره، وهنا هجم الجمل على الرجل وعضّه من ذراعه، وبعدها أطبق الجمل فكيه على ذراع الرجل وقام بتطويحه في الهواء، قبل أن يلقيه على الأرض.