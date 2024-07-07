بالصور.. "الركض مع الثيران": جري وفوضى ودماء.. وهذه النهاية المحتومة

وإذا كان يتملكك الفضول حول مصير تلك الثيران المشاركة في السباق فإليك ما يحدث لها: تلك الثيران المسكينة ينتهي بها الحال في نهاية اليوم بالقتل بالرماح والسكاكين في مشاهد دموية غير رحيمة على يد مصارعي ثيران محترفين؛ الأمر الذي يجد استهجانًا عالميًّا، ولاسيما من قِبل نشطاء حقوق الحيوانات الذين يناهضون هذه الأنواع من السباقات.