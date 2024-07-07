بالصور.. "الركض مع الثيران": جري وفوضى ودماء.. وهذه النهاية المحتومة

عشرات الثيران الهائجة تعدو في مضمار طويل بين مئات البشر الذين بدورهم يركضون وكأنما الموت خلفهم. والحديث عن الموت هنا ليس مجازًا؛ فمن يتلكأ أو يسقط تنطحه الثيران الضخمة قبل أن تدهسه أقدام من يشاركونه الركض. هكذا هو الأمر كل عام في مهرجان سان فيرمين السنوي للركض مع الثيران.
المهرجان الذي يقام سنويًّا في مدينة بامبلونا شمال إسبانيا يجذب مئات الآلاف من الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم، ويتسبب في حركة ورواج كبير في البلد الأوروبي المعروف بمناطق الجذب السياحي.
وتستمر الاحتفالات عادة لمدة أسبوع، وتشمل عددًا من الأحداث المختلفة، بما في ذلك الركض مع الثيران؛ إذ يركض نحو 12 ثورًا غاضبًا عبر شوارع المدينة؛ ما يتسبب في كثير من الهرج والمرج، وموت وجرح عدد من المشاركين.
ويشارك المئات في الركض أمام قرون الثيران، ويحاول المتسابقون الركض بكامل قوتهم؛ الأمر الذي يثير غضب الثيران، والخروج سريعًا من مسار الركض قبل أن تصدمهم أو تنطحهم بقرونها.
واكتسب هذا السباق شهرة عالمية بعد أن خلده الروائي الأمريكي المعروف إرنست همنجواي في روايته الشهيرة "ولا تزال الشمس تشرق" عام 1926م.
المهرجان الذي انطلق يوم الـ6 من شهر يوليو الجاري، ويستمر حتى الـ14 من الشهر نفسه، شهد في أول أيام "الركض مع الثيران" الإبلاغ عن إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة؛ إذ تعرض أحد المشاركين للنطح من الثيران، بينما أصيب الخمسة الآخرون بكدمات.
ولطالما كان المهرجان السنوي مسرحًا للأحداث العنيفة من وفيات وجروح؛ فقد لقي نحو 16 شخصًا حتفهم في سباقات الثيران السنوية منذ عام 1910م، وآخر تلك الحوادث يرجع إلى عام 2009م.
وإذا كان يتملكك الفضول حول مصير تلك الثيران المشاركة في السباق فإليك ما يحدث لها: تلك الثيران المسكينة ينتهي بها الحال في نهاية اليوم بالقتل بالرماح والسكاكين في مشاهد دموية غير رحيمة على يد مصارعي ثيران محترفين؛ الأمر الذي يجد استهجانًا عالميًّا، ولاسيما من قِبل نشطاء حقوق الحيوانات الذين يناهضون هذه الأنواع من السباقات.