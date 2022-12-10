شاهد لقطته المثيرة مع مدرب هولندا.. ميسي يكشف سر ما حدث مع فان خال

ونقلت "سكاي سبورت" عن ميسي؛ قوله: "فان خال يقول إنهم يلعبون كرة قدم جيدة، ولكن ما يفعله هو وضع لاعبين طوال القامة ولعب الكرات الطويلة لهم، شعرت بعدم الاحترام للأرجنتين من قِبل فان خال؛ بعد تصريحاته قبل المباراة، وبعض الكلمات التي قالها اللاعبين الهولنديين لي كثيراً خلال المباراة".