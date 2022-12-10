شاهد لقطته المثيرة مع مدرب هولندا.. ميسي يكشف سر ما حدث مع فان خال

أوضح النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي؛ سبب لقطته المثيرة للجدل مع لويس فان خال؛ مدرب هولندا، وذلك بعد أن عبرت الأرجنتين الطواحين وتأهلت إلى نصف النهائي من كأس العالم بفضل ركلات الترجيح.
وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل 2 / 2، بعد أن عادت هولندا من بعيد بفضل هدفي البديل فاوت فخهوريست، واضطر الفريقان للاحتكام لركلات الترجيح.
وحسب موقع "سكاي سبورت"، فقد شهدت المباراة بعض اللقطات الساخنة، حيث ذهب ميسي؛ للاحتفال بالهدف الذي سجّله من ركلة جزاء بنفس طريقة احتفال النجم الأرجنتين السابق ريكيلمي؛ الذي لم تكن علاقته جيدة بالمدرب الهولندي حين كان في برشلونة.
وفي حديثه في الصحافة بعد المباراة انتقد اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً فان خال؛ ووجّه بعض الكلمات للمدرب الهولندي الخبير.
ونقلت "سكاي سبورت" عن ميسي؛ قوله: "فان خال يقول إنهم يلعبون كرة قدم جيدة، ولكن ما يفعله هو وضع لاعبين طوال القامة ولعب الكرات الطويلة لهم، شعرت بعدم الاحترام للأرجنتين من قِبل فان خال؛ بعد تصريحاته قبل المباراة، وبعض الكلمات التي قالها اللاعبين الهولنديين لي كثيراً خلال المباراة".
وبعد المباراة شُوهد ميسي؛ يوجّه كلمات للويس فان خال؛ على أرض الملعب بسبب تعليقاته قبل المباراة، حيث قلل من خطورة اللاعب الأرجنتيني، وخصوصاً عندما قال المدرب الهولندي إن ميسي لم يلمس الكرة في مباراة المنتخبين معاً في كأس العالم 2014.