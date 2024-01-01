أكدت سلامةَ محطاتها النووية.. أمواج تسونامي بارتفاع 5 أمتار تصل إلى سواحل اليابان الغربية

كما لم تسلم البيوت من الزلزال الذي يبدو أنه مدمِّر قياسًا بالزلازل التي اعتادت اليابان حدوثها بصورة شبه يومية، وظهرت فيديوهات توثق انهيار سقوف وجدران العديد من البيوت الموجودة في المنطقة المتضررة من الزلزال.