سجّل رقمًا قياسيًّا.. بالفيديو: سويسرا تطلق أطول قطار ركاب في العالم

وكانت منظمة اليونسكو قد صنّفت في العام 2008 هذا المسار باعتباره موقعًا للتراث العالمي؛ حيث يمر عبر 22 نفقًا، بعضها بشكل حلزوني عبر الجبال، وفوق 48 جسرًا، منها جسر لاندفاسر الشهير.